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Гайдай: Луганщина до сих пор держится

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россияне не взяли всю область

Гайдай: Луганщина до сих пор держится

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Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай доложил о ситуации в области по состоянию на вечер 10 июля.

По словам главы региона, российские войска недооценили сопротивление наших защитников и не могут захватить уже легендарный луганский поселок Белогоровка.

"Продолжаются бои в Белогоровке. орки не могут продвинуться. Благодаря мастерству украинского войска на поле боя и работе артиллеристов по уничтожению вражеских складов боеприпасов - Луганщина до сих пор держится.

Количество атак и обстрелов уменьшилось, без своей артиллерии оккупанты почти бессильны", - рассказал Гайдай.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Источник:
Сергій Гайдай

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