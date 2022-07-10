Гайдай: Луганщина до сих пор держится

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай доложил о ситуации в области по состоянию на вечер 10 июля.

По словам главы региона, российские войска недооценили сопротивление наших защитников и не могут захватить уже легендарный луганский поселок Белогоровка.

"Продолжаются бои в Белогоровке. орки не могут продвинуться. Благодаря мастерству украинского войска на поле боя и работе артиллеристов по уничтожению вражеских складов боеприпасов - Луганщина до сих пор держится.

Количество атак и обстрелов уменьшилось, без своей артиллерии оккупанты почти бессильны", - рассказал Гайдай.