Резников: Президент отдал приказ деокупировать Юг Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы готовятся к освобождению южных регионов Украины.

Наши воины активно изучают и осваивают современную технику Западных партнеров.

Резников отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже отдал приказ о деоккупации юга. Для выполнения этой задачи Украине необходимо собрать миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием.

"Мы понимаем, что политически это очень нужно для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно, а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах -партнерах", - объяснил Резников.