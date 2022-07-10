Зеленский: Наказание неотвратимо для каждого русского убийцы
Обращение президента по итогам дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении говорил о очередном кровавом акте терроризма от россиян, который они совершили сегодня в Часовом Яру.
"Ракетный удар по городу Часов Яр в Донецкой области. Каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным городам, по жилым районам, убивает абсолютно сознательно. После таких ударов они не смогут сказать, что чего-то не знали или нет понимали.
Наказание неотвратимо для каждого русского убийцы. Для каждого – абсолютно. Так же, как и для нацистов. И пусть они не надеются, что их государство будет их защищать. россия первой их бросит, когда изменятся политические обстоятельства", - рассказал Зеленский.
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