Зеленский: Наказание неотвратимо для каждого русского убийцы

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении говорил о очередном кровавом акте терроризма от россиян, который они совершили сегодня в Часовом Яру.

"Ракетный удар по городу Часов Яр в Донецкой области. Каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным городам, по жилым районам, убивает абсолютно сознательно. После таких ударов они не смогут сказать, что чего-то не знали или нет понимали.

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