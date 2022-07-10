  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Наказание неотвратимо для каждого русского убийцы
В тренде

Зеленский: Наказание неотвратимо для каждого русского убийцы

Общие новости
(1 голосов)

Обращение президента по итогам дня

Зеленский: Наказание неотвратимо для каждого русского убийцы

Фото - ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении говорил о очередном кровавом акте терроризма от россиян, который они совершили сегодня в Часовом Яру.

"Ракетный удар по городу Часов Яр в Донецкой области. Каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным городам, по жилым районам, убивает абсолютно сознательно. После таких ударов они не смогут сказать, что чего-то не знали или нет понимали.

Читайте такжеНа Херсонщине ВСУ уничтожили 4 склады с боеприпасами и 60 единиц техники

Наказание неотвратимо для каждого русского убийцы. Для каждого – абсолютно. Так же, как и для нацистов. И пусть они не надеются, что их государство будет их защищать. россия первой их бросит, когда изменятся политические обстоятельства", - рассказал Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Zelenskiy / Official

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде