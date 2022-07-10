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Глава обороны в Бундестаге: Шольц не сделал ничего для увеличения поставок оружия Украине

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"Если в войне проигрывает Украина, то проигрывает и Европа"

Глава обороны в Бундестаге: Шольц не сделал ничего для увеличения поставок оружия Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава комитета обороны в Бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подвергла критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что немецкое правительство могло бы предоставлять Украине гораздо больше оружия, однако этого не делает.

"Немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцом не сделало ничего, чтобы увеличить поставки оружия в Украину. Из-за этого Германию ожидают серьезные последствия.

Если мы в отношении Украины и дальше будем так мало делать, мы будем должны отвечать за исторически тяжелые последствия и проблемы. Ни в коем случае так не должно продолжаться дальше. Я ожидаю от администрации канцлера четкого лидерства и ответных действий. Поскольку здесь все по-прежнему – без изменений.

Если в войне проигрывает Украина, то проигрывает и Европа", – написала Штрак-Циммерман в своем твиттере.

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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