Будущее Зинченко, слухи о Ярмоленко, потери Первой лиги. Главные новости за 10 июля
А также новички Металлиста 1925 и поиск клуба для Роналду
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 10 июля
Сити не хочет продавать Зинченко
По информации СМИ, несмотря на то, что "Манчестер Сити" близок к трансферу левого защитника Марка Кукурельи, клуб не горит желанием отпускать Александра Зинченко. На украинца претендуют несколько клубов, в том числе и "Арсенал", но пока предпосылок для его трансфера нет.
Уже шесть команд не будут играть в следующем сезоне в Первой лиге
Ранее стало известно, что "Подолье" и "Виктория" не выйдут на старт в новом сезоне. Теперь список клубов, испытывающих затруднения, дополнили "Волынь", "Краматорск", "Олимпик" и "Ужгород". Ранее в СМИ фигурировал список из 16 клубов, которые должны поделиться на две группы в рамках Первой лиги по географическому принципу. Однако, похоже, количество участников еще далеко не окончательно.
СМИ отправляют Ярмоленко в Украину
Уже долгое время Андрей находится в статусе свободного агента, но конкретики о его следующем месте работы пока нет. Сообщалось о "Фулхэме", турецких клубах, Сергей Ребров заявил, что не против, чтобы Ярмоленко играл за его "Аль-Айн". Но сейчас один из турецких инсайдеров сообщил, что Ярмоленко в ближайшее время вернется в "Динамо". Затем украинские СМИ развили тему и сообщили, что Андрей уже и встречался с Луческу на этот счет. Скоро будет конкретика.
Металлист 1925 объявил о двух новичках
В новом чемпионате харьковчанам будет помогать защитник Игорь Курило, который до этого был одним из лидеров "Агробизнеса". За команду из Волочиска он отыграл 100 матчей. Вторым новичком стал опытный Ярослав Мартынюк. В карьере центрального хавбека были "Карпаты", "Арсенал", команды из Кипра, Беларуси и Узбекистана, а последним местом работы был львовский "Рух".
Известно, кто из легионеров начнет летние сборы Шахтера
Журналист Игорь Бурбас утверждает, что на летних сборах с горняками будет работать только форвард Ласина Траоре. Напомним, форвард из Буркина-Фасо неплохо стартовал в донецком клубе, но получил тяжелую травму, которая вывела его из игры на долгий период. Также Бурбас сообщает, что "Шахтер" работает над возвращением Тотовицкого и Ракицкого, а из молодых подтянул Сикана, Топалова, Кирюханцева, Очеретько, Кащука, Вакулу и Криськива.
Роналду может оказаться в Париже
Один из португальских журналистов утверждает, что спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш контактирует с агентом Криштиану Роналду Жорже Мендешем. Как известно, португалец не хочет оставаться в "Манчестер Юнайтед", поскольку стремится играть в Лиге Чемпионов. Он даже не едет в летнее турне и ищет новую команду. Желающих платить огромную зарплату не так уж много, но ПСЖ – клуб, который все еще может себе это позволить. Вопрос, как потом объединить в команде Роналду с Месси, Мбаппе и Неймаром.
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