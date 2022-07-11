  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Министр иностранных дел Великобритании начала борьбу за должность премьера страны
В тренде

Министр иностранных дел Великобритании начала борьбу за должность премьера страны

Общие новости
(1 голосов)

Это будет новая Маргарет Тэтчер?

Министр иностранных дел Великобритании начала борьбу за должность премьера страны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс решила баллотироваться на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщает Sky News и другие британские СМИ.

Трасс объявила, что баллотируется на должность лидера партии тори; таким образом, она становится десятым официально объявленным кандидатом. Лиз отметила, что будет сокращать налоги с первого дня, если станет премьер-министром.

Лиз занимает последовательную четко проукраинскую и жестко антипутинскую позицию. Напомним, 7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени.

Читайте такжеМинистр обороны Великобритании не будет претендовать на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Лиз Трасс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
news.sky.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде