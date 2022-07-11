Министр иностранных дел Великобритании начала борьбу за должность премьера страны
Это будет новая Маргарет Тэтчер?
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс решила баллотироваться на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщает Sky News и другие британские СМИ.
Трасс объявила, что баллотируется на должность лидера партии тори; таким образом, она становится десятым официально объявленным кандидатом. Лиз отметила, что будет сокращать налоги с первого дня, если станет премьер-министром.
Лиз занимает последовательную четко проукраинскую и жестко антипутинскую позицию. Напомним, 7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени.
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