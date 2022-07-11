Уже вывезли в неизвестном направлении: россияне хотят казнить двух бойцов полка Азов
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российские пропагандисты сообщают, что двум бойцам украинского полка "Азов" грозит смертная казнь. Также об этом сообщает издание Украинская правда после диалога с источником в разведке.
Согласно сообщениям боевиков, казнить собрались Миколу (позывной "Фрост", фамилия неизвестна) и Константина Никитенко ("Фокс"). Их вывезли из колонии в неизвестном направлении.
российские пропагандисты пишут о разных версиях – одни пишут, что бойцов осудили еще 9 июля, другие – что суд только состоится в будущем. О причинах также сообщаются разные версии – сначала писали, что "азовцы" якобы обстреливали мирных жителей в Мариуполе, позже – что напали на конвой с ранеными оккупантами. В то же время, никаких доказательств и подробностей не сообщают.
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