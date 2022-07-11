Уничтожена еще сотня оккупантов. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 10 июля
Техники по-минимуму
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян в период с 24 февраля по 11 июля.
За воскресенье Украинской Армией было ликвидировано 100 оккупантов. Таким образом, ориентировочные потери личного состава армии рф составляют около 37400 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1645 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3828 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 838 (+4) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средства ПВО - 109 (+1) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0),
- крылатые ракеты – 155 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2) ед,
- специальная техника – 66 (+0).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери в воскресенье россияне понесли на Авдеевском направлении.
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