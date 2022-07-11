Уничтожена еще сотня оккупантов. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 10 июля

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян в период с 24 февраля по 11 июля.

За воскресенье Украинской Армией было ликвидировано 100 оккупантов. Таким образом, ориентировочные потери личного состава армии рф составляют около 37400 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1645 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3828 (+5) ед,

артиллерийских систем – 838 (+4) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 109 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0),

крылатые ракеты – 155 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2) ед,

специальная техника – 66 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери в воскресенье россияне понесли на Авдеевском направлении.