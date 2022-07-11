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Уничтожена еще сотня оккупантов. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 10 июля

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Техники по-минимуму

Уничтожена еще сотня оккупантов. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 10 июля

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян в период с 24 февраля по 11 июля.

За воскресенье Украинской Армией было ликвидировано 100 оккупантов. Таким образом, ориентировочные потери личного состава армии рф составляют около 37400 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1645 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3828 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 838 (+4) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средства ПВО - 109 (+1) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0),
  • крылатые ракеты – 155 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2) ед,
  • специальная техника – 66 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери в воскресенье россияне понесли на Авдеевском направлении.

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В статье: война с Россией
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