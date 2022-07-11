Ситуация на Донбассе: Генштаб ВСУ фиксирует признаки подготовки наступления россиян на Бахмут

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за понедельник, 11 июля, сообщает, что на Донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений россиян к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

При этом на Краматорском направлении активные действия противник не проводил. Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное.

На Бахмутском направлении россияне совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клищиевки и Нью-Йорка.

Генштаб также сообщает, что украинские воины успешно отразили штурм Краснополья и наступление на Марьинку. «Очередная вражеская попытка наступления в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад», говорится в сводке.