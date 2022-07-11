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Военные ВСУ освободили от оккупантов село в Херсонской области

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Орки, бегите

Военные ВСУ освободили от оккупантов село в Херсонской области

Генеральний штаб ЗСУ

Новина українською

Благодаря слаженной работе военнослужащим 60-й отдельной пехотной бригады Украины удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке остались лишь страшные воспоминания и "мертвая" военная техника, как отмечает пресс-служба пехоты в Facebook.

Сейчас украинские воины налаживают коммуникацию с местным населением и оказывают помощь нуждающимся.

Отметим, по состоянию на 1 апреля 2022 было сообщено, что бойцы 60 опбр освободили от российских оккупантов 11 населенных пунктов в Херсонской области. Жителям оккупированной Херсонщины стоит выехать из области, а тем, кто не может – необходимо готовиться к боевым действиям, искать укрытие, воду и еду, потому что в ближайшее время ВСУ будут деоккупировать территорию.

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В статье: война с Россией ВСУ
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