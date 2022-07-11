Возросло количество жертв трагедии во Часовом Яру (обновлено)
Увы
ДСНС
В Часовом Яру количество погибших в результате удара российских орков возросло до 24 (обновлено), под завалами пятиэтажного дома в городе Донецкой области нашли еще двух жертв. Об этом сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
В то же время спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор около 138 тонн разрушенных элементов здания, работы продолжаются. От Главного управления привлечены 55 человек и 7 единиц техники.
Напомним, вечером 9 июля армия рф выпустила четыре ракеты по городу Часовый Яр Бахмутского района, в результате чего произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов.
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