россия прекратила поставки газа в Европу по Северному потоку

Утром понедельника, 11 июля, россия прекратила поставки газа в Европу по газопроводу Северный поток.

Официальная причина – плановое техобслуживание, которое продлится до 21 июля.

Однако в правительственных структурах Германии опасаются, что плановые технические работы могут превратиться в "непрерывное техобслуживание по политическим мотивам", цитирует Европейская правда немецкие СМИ.

Отметим, что страны Европы после полномасштабного вторжения россии в Украину объявили курс на снижение зависимости от поступающих от страны-агрессорки энергоносителей.