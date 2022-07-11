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россия прекратила поставки газа в Европу по Северному потоку

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шантаж продолжается

россия прекратила поставки газа в Европу по Северному потоку

Газоприйомна станції Північного потоку-1 в Німеччині, фото - Getty Images

Новина українською

Утром понедельника, 11 июля, россия прекратила поставки газа в Европу по газопроводу Северный поток.

Официальная причина – плановое техобслуживание, которое продлится до 21 июля.

Однако в правительственных структурах Германии опасаются, что плановые технические работы могут превратиться в "непрерывное техобслуживание по политическим мотивам", цитирует Европейская правда немецкие СМИ.

Отметим, что страны Европы после полномасштабного вторжения россии в Украину объявили курс на снижение зависимости от поступающих от страны-агрессорки энергоносителей.

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В статье: война с Россией
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