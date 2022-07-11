россия прекратила поставки газа в Европу по Северному потоку
шантаж продолжается
Газоприйомна станції Північного потоку-1 в Німеччині, фото - Getty Images
Утром понедельника, 11 июля, россия прекратила поставки газа в Европу по газопроводу Северный поток.
Официальная причина – плановое техобслуживание, которое продлится до 21 июля.
Однако в правительственных структурах Германии опасаются, что плановые технические работы могут превратиться в "непрерывное техобслуживание по политическим мотивам", цитирует Европейская правда немецкие СМИ.
Отметим, что страны Европы после полномасштабного вторжения россии в Украину объявили курс на снижение зависимости от поступающих от страны-агрессорки энергоносителей.
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