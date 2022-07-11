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Украинская авиация уничтожила пункт управления россиян, технику оккупанта и живую силу

Общие новости
(4 голосов)

Прекрасный результат работы украинской артиллерии, авиации, бойцов Сил специальных операций и движения сопротивления

Украинская авиация уничтожила пункт управления россиян, технику оккупанта и живую силу

facebook.com/kpszsu

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Полыхают вражеские тылы, склады боеприпасов, тыловые части и командные пункты орков. В боевых порядках армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины уже работают чешские ударные вертолеты Ми-24В, с ювелирной точностью врага уничтожает западная артиллерия, в том числе и HIMARS.

В качественном обновлении нуждаются и Воздушные Силы. С поступлением на вооружение современных систем ПВО и ПРО у ракет врага будет гораздо меньше шансов попадать в цель. Сегодня основная боевая мощь Воздушных Сил – это авиационное и противовоздушное вооружение еще советских времен. Впрочем, защитники неба успешно приземляют противника, а также наносят ему существенные потери на земле.

Так, 10 июля ударная авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27, нанесли очередные удары по российским оккупационным войскам. На этот раз уничтожены командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками, до десяти боевых бронированных машин и живая сила рашистов.

Читайте такжеУже больше 2,5 месяцев россияне не залетают в воздушное пространство над территорией ВСУ

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/kpszsu

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