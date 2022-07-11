Украинская авиация уничтожила пункт управления россиян, технику оккупанта и живую силу

Полыхают вражеские тылы, склады боеприпасов, тыловые части и командные пункты орков. В боевых порядках армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины уже работают чешские ударные вертолеты Ми-24В, с ювелирной точностью врага уничтожает западная артиллерия, в том числе и HIMARS.

В качественном обновлении нуждаются и Воздушные Силы. С поступлением на вооружение современных систем ПВО и ПРО у ракет врага будет гораздо меньше шансов попадать в цель. Сегодня основная боевая мощь Воздушных Сил – это авиационное и противовоздушное вооружение еще советских времен. Впрочем, защитники неба успешно приземляют противника, а также наносят ему существенные потери на земле.

Так, 10 июля ударная авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27, нанесли очередные удары по российским оккупационным войскам. На этот раз уничтожены командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками, до десяти боевых бронированных машин и живая сила рашистов.