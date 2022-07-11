Россияне второй раз за сутки обстреляли Харьков - есть погибшие, десятки раненых
Ответ на удары HIMARS?
Зруйнована школа у Харкові, ілюстраційне фото - Getty Images
В понедельник, 11 июля, около 10 утра россияне нанесли ракетные удары по Харькову.
Как сообщает глава ОГА Олег Синегубов со ссылкой на Кирилла Тимошенко, сейчас известно о 16 раненых и 3 погибших в результате обстрела.
Информация обновляется, на месте работают спасательные и экстренные службы.
Заметим, что по Харькову также нанесли удар ранним утром, тогда ракеты попали в жилой многоэтажный дом, школу в Слободском районе и рядом со складским зданием в Основянском районе.
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