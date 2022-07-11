Россияне второй раз за сутки обстреляли Харьков - есть погибшие, десятки раненых

В понедельник, 11 июля, около 10 утра россияне нанесли ракетные удары по Харькову.

Как сообщает глава ОГА Олег Синегубов со ссылкой на Кирилла Тимошенко, сейчас известно о 16 раненых и 3 погибших в результате обстрела.

Информация обновляется, на месте работают спасательные и экстренные службы.

Заметим, что по Харькову также нанесли удар ранним утром, тогда ракеты попали в жилой многоэтажный дом, школу в Слободском районе и рядом со складским зданием в Основянском районе.