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Россияне второй раз за сутки обстреляли Харьков - есть погибшие, десятки раненых

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Ответ на удары HIMARS?

Россияне второй раз за сутки обстреляли Харьков - есть погибшие, десятки раненых

Зруйнована школа у Харкові, ілюстраційне фото - Getty Images

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В понедельник, 11 июля, около 10 утра россияне нанесли ракетные удары по Харькову.

Как сообщает глава ОГА Олег Синегубов со ссылкой на Кирилла Тимошенко, сейчас известно о 16 раненых и 3 погибших в результате обстрела.

Информация обновляется, на месте работают спасательные и экстренные службы.

Заметим, что по Харькову также нанесли удар ранним утром, тогда ракеты попали в жилой многоэтажный дом, школу в Слободском районе и рядом со складским зданием в Основянском районе.

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В статье: Харьков война с Россией
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