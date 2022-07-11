"Польша выступает за газовое эмбарго". Ермак – о седьмом пакете санкции против рф
Надо отключать
Наталия Мосейчук YouTube
Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о разработке седьмого пакета санкций против российской федерации, подробности он изложил на своем Telegram-канале.
"Седьмой пакет санкций Европейского Союза против россии находится в разработке. Польша выступает за газовое эмбарго. Мы предлагали именно такой шаг против россии. Газовое эмбарго – это сильный ответ на любой энергетический шантаж кремля. Западный мир должен продемонстрировать, что больше не будет зависеть от российских энергоресурсов".
Лидеры стран G7 рассмотрят возможность введения граничных цен на российские энергоносители. На такой инициативе настаивал премьер-министр Италии Марио Драги. Также по информации СМИ, ЕС планирует подготовить седьмой пакет санкций против россии примерно до конца июля. Однако он не будет затрагивать газ и атомную энергетику, как сообщают журналисты Радио Свобода. Главным ограничением станет эмбарго на золото.
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