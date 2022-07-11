В Одессе раздались взрывы, оккупанты выпустили по городу до семи ракет

В Одессе днем ​​11 июля прогремели несколько взрывов. Над пригородом поднялись клубы дыма. Как пишут местные СМИ, есть "прилеты" в город и пригород.

Информацию о взрывах и выпущенных ракетах подтвердили заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава Одесской ОВА Сергей Братчук, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Воздушные силы Украины насчитали до семи выпущенных ракет, четыре выпустили из самолетов над оккупированным Крымом. Одна из ракет попала в здание. В Одесской ОВА уточнили, что есть попадание в инфраструктурный объект. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также отметим, что по Николаеву с утра прилетело 6 ракет, предварительно один ранен, сообщил глава ОВА Николаевщины Виталий Ким.