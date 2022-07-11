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В Одессе раздались взрывы, оккупанты выпустили по городу до семи ракет

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Месть за точные удары HIMARS'ами?

В Одессе раздались взрывы, оккупанты выпустили по городу до семи ракет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Одессе днем ​​11 июля прогремели несколько взрывов. Над пригородом поднялись клубы дыма. Как пишут местные СМИ, есть "прилеты" в город и пригород.

Информацию о взрывах и выпущенных ракетах подтвердили заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава Одесской ОВА Сергей Братчук, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Воздушные силы Украины насчитали до семи выпущенных ракет, четыре выпустили из самолетов над оккупированным Крымом. Одна из ракет попала в здание. В Одесской ОВА уточнили, что есть попадание в инфраструктурный объект. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также отметим, что по Николаеву с утра прилетело 6 ракет, предварительно один ранен, сообщил глава ОВА Николаевщины Виталий Ким.

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В статье: война с Россией
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