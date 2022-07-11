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Литва расширила ограничения на транзит товаров в калининград

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Литва расширила ограничения на транзит товаров в калининград

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Литве 10 июля вступил в силу запрет на ввоз цемента, спирта и других товаров российского происхождения на территорию Европейского союза, предусмотренную четвертым пакетом санкций ЕС.

Ограничение коснется и транзита в калининград, хотя раньше считалось, что в новом разъяснении по применению санкций от Европейской комиссии могут быть исключения. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что наземный транзит между калининградской областью и другими частями россии не остановлен и не заблокирован.

Напомним, в Министерстве иностранных дел р заявили, что разрешение ситуации с ограничением транзита в калининградскую область через Литву "затянулось" и россия "намерена ответить".

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В статье: война с Россией
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Источник:
Reuters

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