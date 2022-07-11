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Секретарь СНБО: Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали

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Элегантная "пасхалка"

Секретарь СНБО: Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали

Фото: Getty Images

Новина українською

Алексей Данилов подчеркнул, что количественное превосходство российской армии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью, а западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. Об этом он написал в своем Твиттере, сделав отсылку на недавнее заявление российского диктатора владимира путина.

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"Количество преимуществ российской армии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!"

"Деморализация, демилитаризация и деоккупация – три главных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов рашистов за последнее время".

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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