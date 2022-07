Секретарь СНБО: Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали

Алексей Данилов подчеркнул, что количественное превосходство российской армии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью, а западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. Об этом он написал в своем Твиттере, сделав отсылку на недавнее заявление российского диктатора владимира путина.

The quantitative advantages of the rusarmy are leveled by Ukrainian missile and artillery accuracy. Western weapons for the Armed Forces of Ukraine are already changing the course of the war.

And we haven’t even started yet!????