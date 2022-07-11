Секретарь СНБО: Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали
Элегантная "пасхалка"
Фото: Getty Images
Алексей Данилов подчеркнул, что количественное превосходство российской армии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью, а западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. Об этом он написал в своем Твиттере, сделав отсылку на недавнее заявление российского диктатора владимира путина.
"Количество преимуществ российской армии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!"
"Деморализация, демилитаризация и деоккупация – три главных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов рашистов за последнее время".
The quantitative advantages of the rusarmy are leveled by Ukrainian missile and artillery accuracy. Western weapons for the Armed Forces of Ukraine are already changing the course of the war.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 11, 2022
And we haven’t even started yet!????
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