Российская армия разрушила стадион в Донецкой области

Российская армия продолжает уничтожать инфраструктуру Украины. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 13 ударов по 10 населенным пунктам Донецкой области. В ходе обстрела Бахмута россияне разбомбили спортивный комплекс со стадионом "Металлург".

В общей сложности разрушения получили 69 гражданских объектов: 54 жилых дома, из них один многоквартирный, спорткомплекс со стадионом, 13 гаражей и т. п. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Спортивный объект был построен еще в 1949 году. В 2012 году была проведена реконструкция, стоимость которой составила 119, 4 миллиона гривен. На базе комплекса проводились спортивно-массовые мероприятия городского, областного, всеукраинского и международного уровней по легкой атлетике, спортивным единоборствам и футболу.

Кроме того, свои матчи там проводил представитель Первой лиги "Краматорск" (экс- "Авангард"). В манеже проходили тренировки олимпийской и паралимпийской сборных по легкой атлетике. Арена вмещает 4800 зрителей, легкоатлетический манеж – 800.

А так "Металлург" выглядел до полномасштабного вторжения россии:

Фото: UA.National.Police, Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації