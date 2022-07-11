Стало известно количество пропавших без вести украинских военных – омбудсмен

По состоянию на 11 июля в Украине примерно 7 200 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Речь идет о бойцах из разных институций, среди которых пограничники и спецслужбы. Об этом в комментарии Суспільному рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. Наш колцентр дает ориентировочно 7 200 человек. Например, полк "Азов" – это Нацгвардия (подчиняющаяся МВД) и там также есть пропавшие без вести. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли с "Азовстали".

По его словам, большинство из пропавших военных – в плену. Как пример, Котенко приводит военных 1-го батальона 36-й бригады:

"Мы знаем, что их вывезли в россию. Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон – в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие — живы".