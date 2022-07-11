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Эффектные кадры запуска разведывательного дрона бойцами ВСУ

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Красиво!

Эффектные кадры запуска разведывательного дрона бойцами ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Лелека-100" - главный разведывательный дрон на службе у ВСУ.

С его помощью работают практически все подразделения, когда нужно наведение артиллерии (САУ "Гвоздика", "Акация", РСЗО "Град" и многое другое).

Запускать его - отдельный вид искусства.

Вот так с этой задачей справились два украинских бойца.

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В статье: война с Россией
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