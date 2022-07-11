Эффектные кадры запуска разведывательного дрона бойцами ВСУ
Красиво!
Getty Images / Global Images Ukraine
"Лелека-100" - главный разведывательный дрон на службе у ВСУ.
С его помощью работают практически все подразделения, когда нужно наведение артиллерии (САУ "Гвоздика", "Акация", РСЗО "Град" и многое другое).
Запускать его - отдельный вид искусства.
Вот так с этой задачей справились два украинских бойца.
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