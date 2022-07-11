Зеленский ответил на петицию об обязательном экзамене для получения гражданства Украины
Поручил подумать
president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проработать вопрос введения экзамена по украинскому языку для получения гражданства Украины.
23 мая 2022 года на сайте президента появилась электронная петиция со следующим заголовком: "Ввести обязательный экзамен для получения гражданства Украины".
Автор петиции требует ввести в Украине комплексный экзамен для получения гражданства. Он должен включать тест по украинскому языку, истории Украины, знанию Конституции и государственного гимна.
Она набрала более 25 тысяч граждан. 8 июля президент ответил на нее:
"Я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован".
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