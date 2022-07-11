ВСУ уничтожили генерал-майора и двух полковников армии рф в Херсонской области - источник
Оружие союзников во всей красе
Известный журналист Роман Цымбалюк, который длительное время был аккредитован в Москве, сообщает, что в результате последних ударов ВСУ по пунктам управления и складам армии рф было уничтожено несколько высокопоставленных российских офицеров.
В частности, по его информации, стал «200-м» генерал-майор Насбулин, который являлся начальником штаба 22 армейского корпуса, дислоцированного в Симферополе.
Также Украинская Армия утилизировала командира 20 мотострелковой дивизии (город базирования – Волгоград) полковника Горобца. Эта же дивизия потеряла начальника штаба первого заместителя командира полковника Кенса, а также двух подполковников - Коваля и Гордеева.
Заметим, что в последнее время ВСУ наносят постоянные удары по командным пунктам и складам БК российской армии с помощью оружия, предоставленного западными союзниками. Особый ужас у оккупантов вызывают реактивные системы HIMARS. Как следствие, в последнее время после некоторого затишья снова посыпались сообщения о ликвидации старших и высших офицеров армии рф.
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