ВСУ уничтожили генерал-майора и двух полковников армии рф в Херсонской области - источник

Известный журналист Роман Цымбалюк, который длительное время был аккредитован в Москве, сообщает, что в результате последних ударов ВСУ по пунктам управления и складам армии рф было уничтожено несколько высокопоставленных российских офицеров.

В частности, по его информации, стал «200-м» генерал-майор Насбулин, который являлся начальником штаба 22 армейского корпуса, дислоцированного в Симферополе.

Также Украинская Армия утилизировала командира 20 мотострелковой дивизии (город базирования – Волгоград) полковника Горобца. Эта же дивизия потеряла начальника штаба первого заместителя командира полковника Кенса, а также двух подполковников - Коваля и Гордеева.

Заметим, что в последнее время ВСУ наносят постоянные удары по командным пунктам и складам БК российской армии с помощью оружия, предоставленного западными союзниками. Особый ужас у оккупантов вызывают реактивные системы HIMARS. Как следствие, в последнее время после некоторого затишья снова посыпались сообщения о ликвидации старших и высших офицеров армии рф.