Было, а уже нет. СМИ показали ФОТО последствий удара ВСУ по российскому складу боеприпасов
Отличная работа
Склад в Шахтарську. Було до 10-го липня
Вооруженные Силы Украины в воскресенье, 11 июля, нанесли удар по складам с боеприпасами россиян во временно оккупированном Шахтерске. В сети публиковались видео взрывов на месте попаданий.
Теперь подтверждение ликвидации складов было показано с помощью аэрофотосъемки. Центр стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины опубликовал фотографии "до" и "после" удара защитников Украины по вражеским арсеналам.
"До и после. Файер-шоу и вечеринка "Дядюшка Ленд_Лиз и подружки "Бавовны" на вражеских складах БК в Шахтерске прошли успешно", - прокомментировали фотографии с результатом работы украинских воинов с помощью западного оружия в СтратКоме.
Заметим, что Шахтерск расположен глубоко в тылу оккупантов, достать до складов могли разве что американские HIMARS.
Склады в Шахтерске. Стало после удара ВСУ (как было, смотрите выше)
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