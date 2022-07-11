Было, а уже нет. СМИ показали ФОТО последствий удара ВСУ по российскому складу боеприпасов

Вооруженные Силы Украины в воскресенье, 11 июля, нанесли удар по складам с боеприпасами россиян во временно оккупированном Шахтерске. В сети публиковались видео взрывов на месте попаданий.

Теперь подтверждение ликвидации складов было показано с помощью аэрофотосъемки. Центр стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины опубликовал фотографии "до" и "после" удара защитников Украины по вражеским арсеналам.

"До и после. Файер-шоу и вечеринка "Дядюшка Ленд_Лиз и подружки "Бавовны" на вражеских складах БК в Шахтерске прошли успешно", - прокомментировали фотографии с результатом работы украинских воинов с помощью западного оружия в СтратКоме.

Заметим, что Шахтерск расположен глубоко в тылу оккупантов, достать до складов могли разве что американские HIMARS.

Склады в Шахтерске. Стало после удара ВСУ (как было, смотрите выше)