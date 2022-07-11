Дуда: Зеленский внес в ВР законопроект о предоставлении особого статуса полякам
Об этом заявил президент Польши
Фото: Новинарня
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его украинский коллега Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса в Украине.
Об этом говорится в твиттере Канцелярии президента Польши.
"Президент Анджей Дуда: сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса", - говорится в сообщении.
На сайте Верховной Рады этого проекта закона пока нет.
Зеленский анонсировал этот законопроект месяц назад. Тогда речь шла о том, что украинские беженцы в Польше получили с началом войны право на трудоустройство, легальное проживание, обучение, медицинское страхование и социальные гарантии. Аналогичные права президент предлагал предоставить и полякам в Украине.
Prezydent @AndrzejDuda: Dzisiaj Prezydent @ZelenskyyUa skierował do Verkhovnej Rady projekt ustawy o nadaniu Polakom na Ukrainie specjalnego statusu.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 11, 2022
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