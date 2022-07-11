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Дуда: Зеленский внес в ВР законопроект о предоставлении особого статуса полякам

Общие новости
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Об этом заявил президент Польши

Дуда: Зеленский внес в ВР законопроект о предоставлении особого статуса полякам

Фото: Новинарня

Новина українською

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его украинский коллега Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса в Украине.

Об этом говорится в твиттере Канцелярии президента Польши.

"Президент Анджей Дуда: сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса", - говорится в сообщении.

На сайте Верховной Рады этого проекта закона пока нет.

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Зеленский анонсировал этот законопроект месяц назад. Тогда речь шла о том, что украинские беженцы в Польше получили с началом войны право на трудоустройство, легальное проживание, обучение, медицинское страхование и социальные гарантии. Аналогичные права президент предлагал предоставить и полякам в Украине.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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RicoRico (Кривой Рог)
11.07.2022 в 16:32
Зараз малороси будут волати що поляки стануть правити Україною. Ще місяць тому чув від них цю зраду.
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