Дуда: Зеленский внес в ВР законопроект о предоставлении особого статуса полякам

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его украинский коллега Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса в Украине.

Об этом говорится в твиттере Канцелярии президента Польши.

"Президент Анджей Дуда: сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса", - говорится в сообщении.

На сайте Верховной Рады этого проекта закона пока нет.

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Зеленский анонсировал этот законопроект месяц назад. Тогда речь шла о том, что украинские беженцы в Польше получили с началом войны право на трудоустройство, легальное проживание, обучение, медицинское страхование и социальные гарантии. Аналогичные права президент предлагал предоставить и полякам в Украине.