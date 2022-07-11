В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв - ВИДЕО

В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

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Как сообщают, сильный взрыв раздался со стороны Чернобаевского аэропорта, после него поднялось облако черного дыма. Взрыв был такой силы, что стены домов зашатались (но не так сильно, как при взрыве боекомплекта под Чернобаевкой).

Официального подтверждения этой информации пока нет.