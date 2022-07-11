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Путин упростил получение гражданства россии для всех украинцев.

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Очередей за паспортами пока не наблюдается

Путин упростил получение гражданства россии для всех украинцев.

Новина українською

Российский диктатор Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.

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Ранее это разрешалось только гражданам Украины, проживающим на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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