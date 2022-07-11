Путин упростил получение гражданства россии для всех украинцев.
Очередей за паспортами пока не наблюдается
Российский диктатор Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.
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Ранее это разрешалось только гражданам Украины, проживающим на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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