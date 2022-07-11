На Одесщине задержали диверсанта, который передавал врагу данные о местах дислокации ВСУ

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, с июня по июль этого года мужчина в одном из интернет-мессенджеров передавал информацию представителям РФ. Он отмечал координаты перемещения, движения и расположения военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины в Одессе и области. Он также делился фото местоположений сил и средств ВСУ.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

В свою очередь в СБУ сообщили, что полученные координаты РФ планировала использовать для осуществления серии ракетных ударов на юге.

По данным следствия, предатель был завербован представителем спецслужб РФ для проведения взрывной деятельности в Одессе. Для коммуникации они использовали специально созданный анонимный Телеграм-канал.

В ходе следственных действий у задержанного обнаружен мобильный терминал с доказательствами незаконной деятельности, в том числе тайная переписка с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.