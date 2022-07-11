В Праге открылась выставка уничтоженной в Украине российской техники - ФОТО
Русские танки все-таки доехали до Праги
Rikard Jozwiak
В центре Праги на Летенской равнине в районе Прага 7 с понедельника 11 июля открылась выставка уничтоженной в Украине техники российских оккупационных войск.
Фото с выставки уже опубликовал в твиттере корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Captured and destroyed ???????? tanks and other military equipment on display at Letna in Prague. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/IezIrUNZKl— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 11, 2022
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