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В Праге открылась выставка уничтоженной в Украине российской техники - ФОТО

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Русские танки все-таки доехали до Праги

В Праге открылась выставка уничтоженной в Украине российской техники - ФОТО

Rikard Jozwiak

Новина українською

В центре Праги на Летенской равнине в районе Прага 7 с понедельника 11 июля открылась выставка уничтоженной в Украине техники российских оккупационных войск.

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Фото с выставки уже опубликовал в твиттере корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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В статье: война с Россией
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