"Все горит": Нацгвардия показала, какими были бои за Северодонецк - ВИДЕО
Видео боев за Северодонецк
Национальная гвардия Украины обнародовала новые кадры жестоких боев за населенные пункты Луганщины, в частности, Рубежное и Северодонецк.
Видео смонтировано из записей, снимаемых на телефоны бойцами НГУ во время жестких боев. В Рубежном нацгвардейцы держали оборону с начала марта по середину мая, в Северодонецке – с начала мая и по 24 июня.
На нем зафиксирована в частности стертая с земли российскими оккупантами гражданская инфраструктура украинских городов и сожженная в боях военная техника.
Нацгвардейцы задокументировали, как проходили уличные бои в горящих от обстрелов городах, ямы в нескольких метрах глубиной от прилетов авиационных бомб и как иногда удавалось даже разогреть завтрак, когда долго не было возможности вернуться на базу.
"В тех боях враг потерял более 300 единиц бронированной техники, около 1000 орков убитыми и около 1500 ранеными в Рубежном и Северодонецке, которые украинские воины превратили в мясорубку для российского захватчика.
Никогда не забудем оборону этих населенных пунктов и будем вечно чтить тех героев, которые составили жизнь за Украину и победу", - говорится в сообщении.
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