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"Все горит": Нацгвардия показала, какими были бои за Северодонецк - ВИДЕО

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Видео боев за Северодонецк

"Все горит": Нацгвардия показала, какими были бои за Северодонецк - ВИДЕО

Новина українською

Национальная гвардия Украины обнародовала новые кадры жестоких боев за населенные пункты Луганщины, в частности, Рубежное и Северодонецк.

Видео смонтировано из записей, снимаемых на телефоны бойцами НГУ во время жестких боев. В Рубежном нацгвардейцы держали оборону с начала марта по середину мая, в Северодонецке – с начала мая и по 24 июня.

На нем зафиксирована в частности стертая с земли российскими оккупантами гражданская инфраструктура украинских городов и сожженная в боях военная техника.

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Нацгвардейцы задокументировали, как проходили уличные бои в горящих от обстрелов городах, ямы в нескольких метрах глубиной от прилетов авиационных бомб и как иногда удавалось даже разогреть завтрак, когда долго не было возможности вернуться на базу.

"В тех боях враг потерял более 300 единиц бронированной техники, около 1000 орков убитыми и около 1500 ранеными в Рубежном и Северодонецке, которые украинские воины превратили в мясорубку для российского захватчика.

Никогда не забудем оборону этих населенных пунктов и будем вечно чтить тех героев, которые составили жизнь за Украину и победу", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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