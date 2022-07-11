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На Харьковщине подорвали автомобиль коллаборанта Юнакова, он погиб

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Очередной коллаборант отправился к праотцам

На Харьковщине подорвали автомобиль коллаборанта Юнакова, он погиб

фото из свободных источников

Новина українською

Во временно захваченном Великом Бурлуке Харьковской области взорвали автомобиль гауляйтера Евгения Юнакова, он погиб. Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ РБК со ссылкой на так называемую "военно-гражданскую администрацию" оккупантов в понедельник, 11 июля.

Россияне называют коллаборанта Юнакова "руководителем местной администрации". Накануне о его гибели сообщили народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В Великом Бурлуке подорвали коллаборанта-гауляйтера Евгения Юнакова. Информацию уточняю. Великий Бурлук — Харьковская область. Очень важный железнодорожный узел для русской армии", — написал Гончаренко.

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В статье: война с Россией
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