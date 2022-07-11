На Харьковщине подорвали автомобиль коллаборанта Юнакова, он погиб

Во временно захваченном Великом Бурлуке Харьковской области взорвали автомобиль гауляйтера Евгения Юнакова , он погиб. Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ РБК со ссылкой на так называемую "военно-гражданскую администрацию" оккупантов в понедельник, 11 июля.

Россияне называют коллаборанта Юнакова "руководителем местной администрации". Накануне о его гибели сообщили народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В Великом Бурлуке подорвали коллаборанта-гауляйтера Евгения Юнакова. Информацию уточняю. Великий Бурлук — Харьковская область. Очень важный железнодорожный узел для русской армии", — написал Гончаренко.