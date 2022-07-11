На Харьковщине подорвали автомобиль коллаборанта Юнакова, он погиб
Очередной коллаборант отправился к праотцам
фото из свободных источников
Во временно захваченном Великом Бурлуке Харьковской области
Россияне называют коллаборанта Юнакова "руководителем местной администрации". Накануне о его гибели сообщили народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"В Великом Бурлуке подорвали коллаборанта-гауляйтера Евгения Юнакова. Информацию уточняю. Великий Бурлук — Харьковская область. Очень важный железнодорожный узел для русской армии", — написал Гончаренко.
Популярное сейчас
- Ювентус бесплатно забрал ди Марию и Погба. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Черноморец громит молдован, Днепр-1 забивает 14 за матч. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Из-за закона об олигархах. Ахметов отказался от своих телеканалов и медиа-бизнеса
- Подоляк: Определенный переломный момент в войне уже начинается
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО