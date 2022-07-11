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Германия перестала получать газ по Северному потоку-1. Говорят о "плановых работах"

Общие новости
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Впрочем, в Германии опасаются, что работы могут перерасти в "непрерывное техобслуживание по политическим мотивам"

Германия перестала получать газ по Северному потоку-1. Говорят о "плановых работах"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На российском газопроводе "Северный поток-1" начались плановые работы на 10 дней, в связи с чем поставки газа в Германию из-за него полностью остановились.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Согласно данным на сайте оператора, с 6 часов утра газ перестал поступать. Работы должны длиться десять дней, до 21 июля, на уровне оборудования и программного обеспечения.

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Впрочем, в правительственных структурах Германии опасаются, что плановые технические работы могут превратиться в "непрерывное техобслуживание по политическим мотивам".

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В статье: война с Россией
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