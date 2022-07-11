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Оккупант рассказал, как ВСУ уничтожили "крутое командование" на Херсонском направлении

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Аудиоперехват от ГУР Украины

Оккупант рассказал, как ВСУ уничтожили "крутое командование" на Херсонском направлении

фото из свободных источников

Новина українською

Один из оккупантов во время телефонного разговора рассказал, что на Херсонском направлении украинская армия нанесла удар по командному пункту, в результате чего погибли 12 человек.

Об этом идется в сообщении Главного управления разведки Украины.

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"Оккупант в разговоре с товарищем рассказывает, как ВСУ уничтожили самое главное командование рашистов на Херсонском направлении, в результате чего 12 двухсотых.

Также рассказывает о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии", - говорится в сообщении.

Напомним, что 10 июля Оперативное командование "Юг" сообщало, что нанесло удары по командным пунктам противника в районе Чернобаевки.

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В статье: война с Россией
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