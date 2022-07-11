Оккупант рассказал, как ВСУ уничтожили "крутое командование" на Херсонском направлении

Один из оккупантов во время телефонного разговора рассказал, что на Херсонском направлении украинская армия нанесла удар по командному пункту, в результате чего погибли 12 человек.

Об этом идется в сообщении Главного управления разведки Украины.

"Оккупант в разговоре с товарищем рассказывает, как ВСУ уничтожили самое главное командование рашистов на Херсонском направлении, в результате чего 12 двухсотых.

Также рассказывает о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии", - говорится в сообщении.

Напомним, что 10 июля Оперативное командование "Юг" сообщало, что нанесло удары по командным пунктам противника в районе Чернобаевки.