Из-за закона об олигархах. Ахметов отказался от своих телеканалов и медиа-бизнеса

Украинский бизнесмен и владелец "Шахтера" Ринат Ахметов заявил о выходе из медийного бизнеса. Решение связано с законом об олигархах.

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ.

Такое решение продиктовано вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не позволяют компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях.

За более чем 20 лет, начиная с 2000 года, мы вместе с журналистами создали медиахолдинг, основанный на принципах свободы слова, правды и профессионализма, состоит из 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной. Общий объем инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил 1,5 млрд. долларов США. Но самая большая инвестиция – это вклад каждого из 4 000 журналистов и сотрудников нашей медийной команды. Благодаря вашей работе каналы "Украина" и "Украина 24" стали лидерами по зрительской аудитории, а каналы группы "Футбол" собирали миллионы болельщиков перед экранами. Поэтому мне тяжело принимать решение о выходе из медийного бизнеса.

Я хочу поблагодарить каждого за наш общий труд и за наш общий успех. И, безусловно, особенная благодарность каждому нашему зрителю и читателю. Благодарю вас за вашу любовь, за вашу лояльность. Мы всегда работали только для вас!", - сказано в официальном заявлении.

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Отметим, что в "Медиа Группа Украина" входят каналы "Футбол 1/2/3", которые показывают больше часть матчей украинского первенства.