Эрдоган призвал Путина обеспечить зерновой коридор
Лидеры Турции и Украины провели телефонный разговор
фото из свободных источников
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. И призвал его обеспечить "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.
Об этом сообщает TRT Haber.
Сообщается, что обсуждалась ситуация в Сирии, а также российско-украинская война.
"Эрдоган заявил, что пора действовать по плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море", - говорится в сообщении.
Он также повторил, что война между Россией и Украиной должна быть завершена справедливыми переговорами.
Напомним, накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что проблема "зернового коридора" близка к решению, но не стал раскрывать подробности.
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