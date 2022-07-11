  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Эрдоган призвал Путина обеспечить зерновой коридор
В тренде

Эрдоган призвал Путина обеспечить зерновой коридор

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Лидеры Турции и Украины провели телефонный разговор

Эрдоган призвал Путина обеспечить зерновой коридор

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. И призвал его обеспечить "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.

Об этом сообщает TRT Haber.

Сообщается, что обсуждалась ситуация в Сирии, а также российско-украинская война.

Читайте такжеЭрдоган и Зеленский обсудили создание мониторингового центра в Стамбуле

"Эрдоган заявил, что пора действовать по плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море", - говорится в сообщении.

Он также повторил, что война между Россией и Украиной должна быть завершена справедливыми переговорами.

Напомним, накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что проблема "зернового коридора" близка к решению, но не стал раскрывать подробности.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией Реджеп Тайип Эрдоган
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде