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Советник Конгресса США заявил, что Украине необходимо разрешить удары по военным объектам в рф

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Пол Массаро считает это логичным решением

Советник Конгресса США заявил, что Украине необходимо разрешить удары по военным объектам в рф

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Украинским военным должны разрешить нанесение ракетных ударов по военным объектам России и Беларуси.

Об этом рассказал советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро в Twitter.

"Украине необходимо разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России", - написал Массаро.

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Также он призвал предоставить украинским военным больше реактивных систем залпового огня HIMARS.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получила новые РСЗО HIMARS и пообещала не использовать их для нанесения ударов по территории РФ.

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В статье: война с Россией
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