Трофейный Панцирь на вооружении ВСУ сбил первую вражескую цель

Трофейный "Панцирь-С1", который сегодня состоит на вооружении наших бойцов, уничтожил первую вражескую цель.

Об этом пишет пресс-служба Минобороны Украины.

"Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1" уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО", - пишет пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что к ЗРГК подходят 30-миллиметровые снаряды, которые есть в вооружении у наших военных.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, "Панцирь" уже сбил первую вражескую цель.

"Трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты от средств воздушного нападения российских оккупантов", - добавляет Минобороны.