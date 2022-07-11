Трофейный Панцирь на вооружении ВСУ сбил первую вражескую цель
Российская техника палит русню
facebook.com/MinistryofDefence.UA
Трофейный "Панцирь-С1", который сегодня состоит на вооружении наших бойцов, уничтожил первую вражескую цель.
Об этом пишет пресс-служба Минобороны Украины.
"Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1" уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО", - пишет пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что к ЗРГК подходят 30-миллиметровые снаряды, которые есть в вооружении у наших военных.
По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, "Панцирь" уже сбил первую вражескую цель.
"Трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты от средств воздушного нападения российских оккупантов", - добавляет Минобороны.
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