  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трофейный Панцирь на вооружении ВСУ сбил первую вражескую цель
В тренде

Трофейный Панцирь на вооружении ВСУ сбил первую вражескую цель

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Российская техника палит русню

Трофейный Панцирь на вооружении ВСУ сбил первую вражескую цель

facebook.com/MinistryofDefence.UA

Новина українською

Трофейный "Панцирь-С1", который сегодня состоит на вооружении наших бойцов, уничтожил первую вражескую цель.

Об этом пишет пресс-служба Минобороны Украины.

"Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1" уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО", - пишет пресс-служба Минобороны.

Читайте такжеHIMARS на минималках. ВСУ показали, как модернизировали ракетницу от Ка-52 - ВИДЕО

Отмечается, что к ЗРГК подходят 30-миллиметровые снаряды, которые есть в вооружении у наших военных.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, "Панцирь" уже сбил первую вражескую цель.

"Трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты от средств воздушного нападения российских оккупантов", - добавляет Минобороны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде