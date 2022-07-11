В Броварах мужчина не смог купить алкоголь, после чего обстрелял полицейских - ВИДЕО

В Броварах вблизи Киева 53-летний мужчина стрелял из ружья в сторону полицейских после того как не смог купить алкоголь в запрещенное для этого время.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

10 июля около полуночи в Броварах 53-летний мужчина открыл стрельбу из ружья в сторону сотрудников полиции. Как выяснилось, он пытался купить спиртное в запрещенное для этого время, впрочем, не получив желаемого, схватил ружье и разбил дверь лавки. Когда же полицейские пытались остановить дебошира, тот начал стрелять.

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Была срочно введена полицейская спецоперация. Работники Броварского районного управления полиции вместе с бойцами КОРД задержали вооруженного злоумышленника по месту жительства.

Во время обыска в доме нападавшего изъяли ружье, патроны и гранату РГН с запалом к ней.

Полиция начала досудебное расследование относительно посягательства на жизнь работников правоохранительного органа. Процессуальное руководство осуществляет Броварская окружная прокуратура. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.