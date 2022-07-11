Под завалами в Часовом Яру нашли уже 30 погибших

Число найденных погибшими под завалами разрушенного ракетным ударом РФ жилого дома в городе Часов Я р на Донетчине достигло уже 30 человек.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Телеграм.

"Спасатели извлекли из-под завалов 9 раненых и 30 погибших. Работники ГСЧС разобрали 65% завалов. Убрали 170 тонн разрушенных элементов дома", - сказал чиновник.

Поисковые работы продолжаются.

Напомним, что россияне нанесли удар "Искандерами" по Часовому Яру вечером 9 июля, местные власти сообщали, что под завалами могут находиться более 3 десятков человек.

Минобороны России заявило, что ракетным ударом по Часовому Яру "было уничтожено более трехсот националистов".