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Под завалами в Часовом Яру нашли уже 30 погибших

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Поисковые работы продолжаются

Под завалами в Часовом Яру нашли уже 30 погибших

фото из свободных источников

Новина українською

Число найденных погибшими под завалами разрушенного ракетным ударом РФ жилого дома в городе Часов Яр на Донетчине достигло уже 30 человек.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Телеграм.

"Спасатели извлекли из-под завалов 9 раненых и 30 погибших. Работники ГСЧС разобрали 65% завалов. Убрали 170 тонн разрушенных элементов дома", - сказал чиновник.

Поисковые работы продолжаются.

Напомним, что россияне нанесли удар "Искандерами" по Часовому Яру вечером 9 июля, местные власти сообщали, что под завалами могут находиться более 3 десятков человек.

Минобороны России заявило, что ракетным ударом по Часовому Яру "было уничтожено более трехсот националистов".

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В статье: война с Россией
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