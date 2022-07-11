Под завалами в Часовом Яру нашли уже 30 погибших
Поисковые работы продолжаются
фото из свободных источников
Число найденных погибшими под завалами разрушенного
Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Телеграм.
"Спасатели извлекли из-под завалов 9 раненых и 30 погибших. Работники ГСЧС разобрали 65% завалов. Убрали 170 тонн разрушенных элементов дома", - сказал чиновник.
Поисковые работы продолжаются.
Напомним, что россияне нанесли удар "Искандерами" по Часовому Яру вечером 9 июля, местные власти сообщали, что под завалами могут находиться более 3 десятков человек.
Минобороны России заявило, что ракетным ударом по Часовому Яру "было уничтожено более трехсот националистов".
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