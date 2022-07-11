В Офисе президента Украины одобрили передачу Ахметовым своих медиа активов в пользу государства
Подоляк назвал это "достойным примером"
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение бизнесмена Рината Ахметова
Об этом Подоляк написал в Twitter.
Он отметил, что главная черта зрелых государств - это обязательность исполнения законов.
"Закон о деолигархизации - начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня видим достойный пример от группы СКМ - закон один для всех", - написал Подоляк.
Напомним, Ахметов отказался от своего медийного бизнеса в пользу государства.
Ключова риса зрілих держав — обов‘язковість виконання законів. Закон про деолігархізацію — початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи #СКМ — закон один для всіх.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 11, 2022
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