В Офисе президента Украины одобрили передачу Ахметовым своих медиа активов в пользу государства

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение бизнесмена Рината Ахметова вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса достойным примером равенства перед законом.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

Он отметил, что главная черта зрелых государств - это обязательность исполнения законов.

"Закон о деолигархизации - начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня видим достойный пример от группы СКМ - закон один для всех", - написал Подоляк.

Напомним, Ахметов отказался от своего медийного бизнеса в пользу государства.