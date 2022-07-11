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В Офисе президента Украины одобрили передачу Ахметовым своих медиа активов в пользу государства

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(2 голосов)

Подоляк назвал это "достойным примером"

В Офисе президента Украины одобрили передачу Ахметовым своих медиа активов в пользу государства

фото из свободных источников

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение бизнесмена Рината Ахметова вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса достойным примером равенства перед законом.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

Он отметил, что главная черта зрелых государств - это обязательность исполнения законов.

"Закон о деолигархизации - начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня видим достойный пример от группы СКМ - закон один для всех", - написал Подоляк.

Напомним, Ахметов отказался от своего медийного бизнеса в пользу государства.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) война с Россией Михаил Подоляк
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Комментарии (2)
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Rumata (Киев)
11.07.2022 в 22:50
фантастичний дурень, держава зі своє кишені буде викидати 12-15 мільйонів доларів на канали Футбол чи просто їх закриє і прикінчить заразом популяризацію украінського футболу? Я коли не голосував за це зелене збіговисько, знав наскільки вони тупі нікчеми і якої шкоди здатні завдати державі, але навіть мене вони іноді дивують.
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Spokoyno (Київ)
11.07.2022 в 22:18
Просто у когось ДЕНЕГ НЕТ! Но ви тримайте їх оклади на високому рівні!
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