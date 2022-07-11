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Время домой: в оккупированном Крыму набирает обороты движение сопротивления "Желтая лента"

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Также, как и в оккупированных регионах Запорожской и Херсонской областей

Время домой: в оккупированном Крыму набирает обороты движение сопротивления "Желтая лента"

фото из свободных источников

Новина українською

Во временно оккупированном Крыму разворачивается движение сопротивления россиянам "Желтая лента".

Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

"Во временно оккупированном Симферополе, как и в Херсоне и Мелитополе, начало действовать движение сопротивления оккупантам "Желтая лента". В частности, в оккупированном Крыму активисты расклеивают открытки с фотографиями массового протеста крымчан 26 февраля 2014 года и надписями "Крым - Украина. Не только с 1954, а всегда!", "Крым – это Украина. Мы возвращаемся!" и "Время сопротивления! Время бороться! Время домой".

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В Севастополе активисты распространяют листовки-предупреждения для российских оккупантов о том, что город против войны, а местные партизаны знают, где живет каждый оккупант. Военных РФ и сотрудничающих с оккупантами предупреждают: их ждет ответственность за военные преступления в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины.

В открытых источниках появилось видео, на котором крымская молодежь поет украинские песни запрещенных в России украинских музыкантов: Андрея Хлывнюка и Святослава Вакарчука. Видео снято во время концерта ко "Дню молодежи", который состоялся 30 июня в пгт Черноморское временно оккупированной Автономной Республики Крым.

По информации из открытых источников, в оккупированном Крыму действует самоорганизованное активистское партизанское движение, распространяющее правду о войне в Украине, собирающее информацию о перемещении российских войск и техники", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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