Закон про особый статус поляков в Украине - стали известны детали

В Украине планируют ввести особый статус для граждан Польши . Опубликован соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку, приложенную к законопроекту.

Документом предусматривается предоставление гражданам Польши возможности легального пребывания на территории Украины в течении 18 месяцев.

При этом поляки будут иметь равные с гражданами Украины права по:

трудоустройству в Украине;

осуществлению хозяйственной деятельности в Украине;

обучению в образовательных заведениях Украины;

медицинскому обслуживанию на территории Украины.

Также, согласно законопроекту, граждане Польши будут иметь право на отдельные соцвыплаты, которые предусмотрены законодательством Украины.

Напомним, сегодня, 11 июля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.