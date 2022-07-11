  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Закон про особый статус поляков в Украине - стали известны детали
В тренде

Закон про особый статус поляков в Украине - стали известны детали

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Законопроект уже появился на сайте Верховной Рады

Закон про особый статус поляков в Украине - стали известны детали

Новина українською

В Украине планируют ввести особый статус для граждан Польши. Опубликован соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку, приложенную к законопроекту.

Документом предусматривается предоставление гражданам Польши возможности легального пребывания на территории Украины в течении 18 месяцев.

При этом поляки будут иметь равные с гражданами Украины права по:

  • трудоустройству в Украине;
  • осуществлению хозяйственной деятельности в Украине;
  • обучению в образовательных заведениях Украины;
  • медицинскому обслуживанию на территории Украины.

Также, согласно законопроекту, граждане Польши будут иметь право на отдельные соцвыплаты, которые предусмотрены законодательством Украины.

Напомним, сегодня, 11 июля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Андрей (Odessa)
11.07.2022 в 22:57
Так и до "союзного государства" недалеко. Или новой унии?
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде