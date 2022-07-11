В МИД Украины отреагировали на "паспортные фантазии" Путина
В МИД говорят, что этот указ Путина ничтожен
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины отреагировать
Об этом говорится в заявлении МИД.
"Украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал. Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что Вооруженные Силы Украины положат им край при должной поддержке партнеров.
Поэтому сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России", - сказал Кулеба.
В МИД заявили, что паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины.
"Вместо этого Россия использует упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии", - говорится в заявлении.
Напомним, что 11 июля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.
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