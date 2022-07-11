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Нидерланды пообещали передать Украине тяжелой вооружение - САУ и броневики

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Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов

Нидерланды пообещали передать Украине тяжелой вооружение - САУ и броневики

фото из свободных источников

Новина українською

Нидерланды будут поставлять Украине тяжелое вооружение. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте в ходе совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 11 июля.

"Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам следует поддерживать Украину сложным современным типом вооружения. Я призываю всех своих коллег в Европе и других уголках мира, чтобы они помогали Украине тяжелым вооружением. Наша страна будет предоставлять тяжелые вооружения, броневики и самоходные гаубицы", — сказал Рютте.

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Он подчеркнул, что Нидерланды будут поддерживать Украину любыми возможными способами и сейчас, и дальше, призвал продолжать давление на Россию и сделать так, чтобы виновные в военных преступлениях на украинской территории были наказаны.

"…Путинское войско оставило свои ужасные следы, руину, смерть, и я очень поражен тем, что сегодня увидел, хотя не мог даже представить, какого масштаба были страдания, когда там находились оккупанты", - добавил Рютте.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 11 июля посетил Бучу, Ирпень и Бородянку Киевской области и увидел следы зверств, совершаемых там российскими кафирами.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Zelenskiy/Official

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