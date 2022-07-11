Гайдай: "Оперативная пауза" россиян - это их беспомощность, в результате "хлопков" на складах
Луганщина все еще держится
фото из свободных источников
Россияне пытаются безуспешно "дожать" Луганскую область. Однако их ежедневно сдерживают украинские защитники.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергея Гайдай.
По его словам, вражеские склады в глубоком тылу продолжают пылать. Некоторые детонируют по несколько дней, оккупанты уже испытывают проблемы с подвозом боекомплектов. Логистика россиян нарушена.
"Луганская область сдерживает россиян от наступления на города Донецкой области. Так называемая "оперативная пауза" россиян - это их беспомощность, в результате "хлопков" на складах, - сказал Гайдай.
Глава Луганской ОВА добавил, что люди на оккупированных территориях массово хотят выезжать, но путей сделать это безопасно нет, а ехать через несколько стран решаются не все.
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