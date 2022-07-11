ВСУ "демилитаризовали" еще двух российских полковников и майора
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СтратКом ЗСУ / AFU StratCom
Украинские военные сообщили о ликвидации еще трех представителей командования российских войск.
Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.
В частности, на войне в Украине ликвидированы:
- Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, полковник Кенс Сергей Николаевич
- Заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов
- Начальник штаба – заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.
По сообщению страткома ВСУ, каждый из них "сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался".
Напомним, что по данным Генштаба ВСУ на 11 июля, с начала полномасштабной агрессии РФ в Украине было уничтожено около 37 400 российских военных.
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