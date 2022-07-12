Генштаб ВСУ подтвердил, что в ходе битвы за Змеиный был поражен новейший российский фрегат

Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил информацию СМИ об ударе Сил обороны нашей страны по российскому фрегату проекта 11356Р типа "Буревестник".

Речь идет о корабле "Адмирал Эссен", который в начале мая, действуя в непосредственной близости от острова Змеиный, получил существенные повреждения — тогда писали, что на борту этой боевой единицы российского флота произошел взрыв с последующим горением.

"На этом этапе операции по освобождению Змеиного точной работой БПЛА "Байрактар" и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий было поражено четыре быстроходных патрульных катера типа "Раптор", скоростной десантный катер на воздушном каверне типа "Серна", существенные повреждения получил фрегат "Адмирал Эссен", а новый современный буксир "спасатель Василий Бех" переведен в подводный флот", — сообщил сегодня Генштаб.

Читайте также ВСУ серьезно повредили элитный российский фрегат

По неподтвержденной пока информации, в "Эссен" попала украинская противокорабельная ракета "Нептун". Пожар на корабле был зафиксирован спутником.

К сожалению, потопить фрегат не удалось. Он прошел ремонт и сейчас снова находится в море, принимая участие в вооруженной агрессии против Украины.

Тем не менее этот и другие удары, нанесенные Вооруженными силами по надводным единицам черноморского флота, вынудили его держаться довольно далеко от украинских берегов.