Генштаб ВСУ подтвердил, что в ходе битвы за Змеиный был поражен новейший российский фрегат
К сожалению, после ремонта судно вернулось в строй
Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил информацию СМИ об ударе Сил обороны нашей страны по российскому фрегату проекта 11356Р типа "Буревестник".
Речь идет о корабле "Адмирал Эссен", который в начале мая, действуя в непосредственной близости от острова Змеиный, получил существенные повреждения — тогда писали, что на борту этой боевой единицы российского флота произошел взрыв с последующим горением.
"На этом этапе операции по освобождению Змеиного точной работой БПЛА "Байрактар" и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий было поражено четыре быстроходных патрульных катера типа "Раптор", скоростной десантный катер на воздушном каверне типа "Серна", существенные повреждения получил фрегат "Адмирал Эссен", а новый современный буксир "спасатель Василий Бех" переведен в подводный флот", — сообщил сегодня Генштаб.
По неподтвержденной пока информации, в "Эссен" попала украинская противокорабельная ракета "Нептун". Пожар на корабле был зафиксирован спутником.
К сожалению, потопить фрегат не удалось. Он прошел ремонт и сейчас снова находится в море, принимая участие в вооруженной агрессии против Украины.
Тем не менее этот и другие удары, нанесенные Вооруженными силами по надводным единицам черноморского флота, вынудили его держаться довольно далеко от украинских берегов.
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