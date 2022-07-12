Закрытие каналов "Футбол 1/2/3", уход Де Дзерби, неудачные переговоры Ярмоленко с Динамо. Главные новости за одиннадцатое июля

UA-Футбол собрал для вас главные новости за последние сутки, одиннадцатого июля

Украинский бизнесмен и владелец "Шахтера" Ринат Ахметов заявил о выходе из медийного бизнеса. Это решение Ахметова напрямую касается судьбы одного из крупнейших спортивных вещателей страны – телеканалов "Футбол 1/2/3".

Как объяснили эксперты, автоматически, если государственному регулятору возвращается лицензия, это говорит об одном – о прекращении вещания. Компания перестает выполнять взятые перед государством на себя обязательства. Как только вы возвращаете государству лицензию, вы автоматически не имеете права вещать.

В Офисе президента Украины уже одобрили передачу Ахметовым своих медиаактивов в пользу государства.

Недавно появилась информация, что украинец Андрей Ярмоленко ведет переговоры с "Динамо" о своем возвращении. Однако трансфер вряд ли состоится.

Как сообщают источники, переговоры между сторонами не увенчались успехом. Переход 32-летнего вингера в киевский клуб уже не актуален. Причина такого результата переговоров не называется.

Донецкий "Шахтер" на официальном уровне подтвердил уход итальянского главного тренера Роберто Де Дзерби. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Вместе с наставником клуб покидает итальянский тренерский штаб: Давиде Поссанцини, Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи, Агостино Тибауди, Микеле Кавалли, Джорджио Бьянки, Паоло Бьянко.

Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер" в мае 2021-го года, подписав двухлетний контракт.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, когда начнется новый сезон УПЛ. По словам министра, новый сезон в украинском футболе начнется 23-го августа – в День Государственного флага.

Для безопасности участников процесса разрабатываются действенные организационные механизмы с участием УАФ, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполиции, ГСЧС, областных и Киевской городских военных администраций.

Новый тренер МЮ Эрик Тен Хааг опроверг слухи, по которым пути его клуба и Криштиану Роналду разойдутся. Тренер заметил, что рассчитывает на португальца, а его отсутствие на предсезонном турне связано с личными причинами.

Тен Хааг ждет начала работы с Роналду.