ВСУ ночью уничтожили российский склад БК в Новой Каховке: ликвидировано более полусотни оккупантов, гаубицу и другую технику
Прямое попадание
фото з відкритих джерел
В понедельник, 11-го июля, вечером ВСУ нанесли ракетный удар по российскому складу боекомплектов во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область). В результате попадания произошел взрыв, поднялся пожар.
Как сообщает оперативное командование "Юг", враг в результате удара потерял 52 единицы личного состава, гаубицу "Мстра-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, боекомплекты.
Отметим, что кроме склада БК в Новой Каховке, за последние сутки ВСУ уничтожили склад в Луганске, склад и командный пункт в Таврийске (Херсонская область), склад в Токмаке (Запорожская область), склад в Чернобаевке (Херсонская область), склад или командный пункт в Херсоне.
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