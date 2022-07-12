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ВСУ ночью уничтожили российский склад БК в Новой Каховке: ликвидировано более полусотни оккупантов, гаубицу и другую технику

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ВСУ ночью уничтожили российский склад БК в Новой Каховке: ликвидировано более полусотни оккупантов, гаубицу и другую технику

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
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В понедельник, 11-го июля, вечером ВСУ нанесли ракетный удар по российскому складу боекомплектов во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область). В результате попадания произошел взрыв, поднялся пожар.

Как сообщает оперативное командование "Юг", враг в результате удара потерял 52 единицы личного состава, гаубицу "Мстра-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, боекомплекты.

Отметим, что кроме склада БК в Новой Каховке, за последние сутки ВСУ уничтожили склад в Луганске, склад и командный пункт в Таврийске (Херсонская область), склад в Токмаке (Запорожская область), склад в Чернобаевке (Херсонская область), склад или командный пункт в Херсоне.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ЛК "Південь"

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