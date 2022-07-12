Оккупанты устроили массированный обстрел Николаева, в городе прогремело больше 10 взрывов
Дым, пожары, звуки сирен
Новости Николаева
Сегодня рано утром, 12 июля, в Николаеве прогремели мощные взрывы. Городской голова Александр Сенкевич в своем Telegram-канале мгновенно отреагировал и призвал жителей не выходить из укрытий. На данный момент неофициально сообщается о примерно 20 взрывах в городе. Николаев окутал дым, пожары возникли более чем в половине мест прилетов. Голова Николаевской ОВА Виталий Ким уже сообщил подробности: предварительно известно о двух попаданиях в два медицинских заведения и жилые дома, 4 человека ранено, предварительно без жертв. Воздушная тревога была объявлена в регионе в 04:04 по киевскому времени и продлилась чуть меньше 2 часов – в 05:51 было сообщено об отбое. Сирена разбудила почти всю Украину, сообщалось о пусках российских ракет с флота.
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